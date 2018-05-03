В Азербайджане мужчина случайно задавил машиной брата и тайно похоронил его - ФОТО

В селе Велиушагы Бардинского района Азербайджана произошла семейная трагедия, которую пытались скрыть.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, житель села Панах Агаев, подавая задним ходом автомобиль марки ВАЗ-2106, сбил своего родного брата, 47-летнего Забиля Агаева, который скончался на месте от полученных травм.

После этой трагедии семья Агаевых решила скрыть произошедшее, и З.Агаев с помощью членов семьи был тайно похоронен на сельском кладбище.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела полиции Бардинского района все обстоятельства дела были раскрыты, Панах Агаев привлечен к следствию.

Тимур Рзаев, Э.Т.