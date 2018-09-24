В Азербайджане мужчина пытался убить жену, подавшую на развод, и зарезал защищавшую дочь тещу - ВИДЕО

В селе Нариманкенд Саатлинского района произошло жестокое убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, 28-летний Хаял Гашимов нанес 7 ножевых ранений своей 58-летней теще Хокуме Алышовой и 25-летней жене Гюльбике Гашимовой.

Х.Алышева от полученных ран скончалась, а Г.Гашимова доставлена в Центральную районную больницу, ей сделали срочную операцию, состояние женщины оценивается как средней тяжести.

Преступник сбежал с места преступления, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

Мотивом преступления стало намерение Гюльбике Гашимовой развестись с мужем. Из-за этого женщина из Баку, где проживала с супругом, вернулась в дом родителей - в село Нариманкенд. Х.Гашимов приехал за женой и, так как та не хотела возвращаться к мужу, во время ссоры нанес ножевые ранения жене и теще.

Тимур Рзаев, Э.Т.