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В Азербайджане муж выстрелил в супругу - ФОТО

Сегодня в 20:23 ~ 1 минута на чтение 365
В Азербайджане муж выстрелил в супругу - ФОТО

В Кюрдемирском районе муж выстрелил в супругу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел сегодня днем по адресу улица Ашуга Шакира, дом 9.

Житель Кюрдемирского района 44-летний Шахин Мамедбагир оглу Керимов на почве семейного конфликта выстрелил из охотничьего ружья в супругу, 36-летнюю Гумру Тофик гызы Салаеву.

Женщина была помещена в хирургическое отделение Кюрдемирской центральной районной больницы и прооперирована. Ее состояние расценивается как тяжелое.

Ш.Керимов добровольно сдался полиции.

Факт расследуется Кюрдемирской районной прокуратурой.

1news.az

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