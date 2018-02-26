В Азербайджане муж убил жену

В селе Ахмедлы Дашкесанского района Азербайджана произошло убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, 40-летний Горхмаз Баширов в ходе семейного конфликта тупым предметом ударил по голове свою 36-летнюю гражданскую жену Махизер Джафарову, которая скончалась от полученной раны.

Г.Баширов после преступления сбежал, сейчас его разыскивают сотрудники полиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Отметим, что у убитой осталось двое детей.

Тимур Рзаев, Э.Т.