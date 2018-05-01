В Азербайджане муж до смерти забил жену и закопал ее в лесу – ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые шокирующие подробности жестокого убийства, произошедшего в селе Колайлар Самухского района Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, ранее судимый 37-летний житель села Агамир Самедов в ходе семейного конфликта жестоко избил свою супругу - 35-летнюю Ляман Самедову. От полученных травм и побоев женщина скончалась на месте.

После этого мужчина на машине ВАЗ-21011 вывез труп жены в лес у села Гырмызы Самух и закопал там.

А.Самедов задержан, тело убитой им жены эксгумировано. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

2018/05/01

10:35

В селе Колайлар Самухского района Азербайджана произошло убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, ранее судимый 37-летний житель села Агамир Самедов в ходе семейного конфликта жестоко избил свою супругу - 35-летнюю Ляман Самедову. От полученных травм и побоев женщина скончалась на месте.

А.Самедов задержан сотрудниками полиции. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что у супругов есть 9-летний сын.

Тимур Рзаев, Э.Т.