В Азербайджане муж до смерти забил жену и закопал ее в лесу – ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые шокирующие подробности жестокого убийства, произошедшего в селе Колайлар Самухского района Азербайджана.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, ранее судимый 37-летний житель села Агамир Самедов в ходе семейного конфликта жестоко избил свою супругу - 35-летнюю Ляман Самедову. От полученных травм и побоев женщина скончалась на месте.
После этого мужчина на машине ВАЗ-21011 вывез труп жены в лес у села Гырмызы Самух и закопал там.
А.Самедов задержан, тело убитой им жены эксгумировано. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.
Тимур Рзаев, Э.Т.
2018/05/01
10:35
В селе Колайлар Самухского района Азербайджана произошло убийство.
Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, ранее судимый 37-летний житель села Агамир Самедов в ходе семейного конфликта жестоко избил свою супругу - 35-летнюю Ляман Самедову. От полученных травм и побоев женщина скончалась на месте.
А.Самедов задержан сотрудниками полиции. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Отметим, что у супругов есть 9-летний сын.
Тимур Рзаев, Э.Т.