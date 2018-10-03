В Азербайджане молодая женщина пыталась броситься с моста, потому что свекор заставлял ее надеть хиджаб

Стали известны новые подробности попытки суицида, совершенной в селе Говлар Товузского района Азербайджана, где молодая женщина пыталась броситься с моста, но была спасена сотрудниками полиции.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, в ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по статье 125 («Доведение до самоубийства») УК АР, прорабатывается версия о внутрисемейном характере попытки суицида.

«По предварительным данным, 19-летняя Гюлай Новрузова таким образом протестовала против того, что ее муж сразу после свадьбы надолго уезжает в Россию на заработки, оставляя ее одну на свекра и свекровь. При этом женщина сказала, что свекор уже заявил ей, что она должна будет надеть хиджаб и выходить из дома только вместе с ним», - отметили в отделе.

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.