В Азербайджане могут пересмотреть вопрос рекламы лекарственных препаратов

Выступаю категорически против рекламы лекарственных препаратов.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению заявил его председатель Ахлиман Амирасланов.

По его словам, в республике реклама лекарственных препаратов частично разрешена, но этот вопрос следует пересмотреть.

«Реклама лекарств более опасна, чем реклама сигарет. К примеру, кто-то выходит и говорит, что этим лекарством можно вылечить диабет», - сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что реклама лекарственных препаратов запрещена в европейских странах.

«Я думаю, что мы должны вернуться к этому вопросу», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.