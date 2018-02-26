В Азербайджане минутой молчания была почтена память жертв геноцида в Ходжалы - ФОТО

26 февраля в 17.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена светлая память жертв учиненного армянами геноцида в азербайджанском городе Ходжалы.

Как сообщает 1news.az, корабли, автомобили и поезда подали звуковые сигналы, в знак траура были приспущены государственные флаги.

Десятки тысяч жителей столицы Азербайджана 26 февраля чтут память шехидов, посещая мемориал, воздвигнутый в память о жертвах трагедии в Хатаинском районе, и возлагая к нему цветы.

Во всех городах и регионах нашей республики, в зарубежных странах проходят церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Тимур Рзаев, Э.Т.