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В Азербайджане маленький мальчик помог вору обокрасть родителей

Сегодня в 13:47 ~ 1 минута на чтение 863
В Азербайджане маленький мальчик помог вору обокрасть родителей

В Джалилабадском районе произошла необычная кража.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, обратившийся в полицию житель района Ариф Ибишов, заявил, что из его дома украдены золотые украшения на сумму 20 тыс. манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи - ранее судимого жителя района Шахрияра Салманова.

При этом следствие вскрыло удивительный факт – оказалось, что обворовать родителей Шалманову помог малолетний сын владельца дома, который сообщил ему, что дома никого нет, и указал, где спрятаны золотые украшения.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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