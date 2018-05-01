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В Азербайджане к 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева посажено 95 тысяч деревьев – ФОТО – ВИДЕО

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В Азербайджане к 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева посажено 95 тысяч деревьев – ФОТО – ВИДЕО

Сотрудники Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» провели акцию по озеленению на дороге Баку – Зых – Международный аэропорт Гейдар Алиев и на Бакинской окружной дороге, посвященную 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в ходе акции, в которой также приняли участие депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы, глава агентства Салех Мамедов,  члены Насиминской районной организации партии «Ени Азербайджан», на Зыхской трассе было посажено 8000 саженцев, на Бакинской окружной дороге - 2000 саженцев различных деревьев.

Отметим, что в целом с начала 2018 года в честь 95-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники агентства посадили 95 тысяч деревьев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

 
 

 

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