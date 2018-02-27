В Азербайджане изменилась процедура выдачи иностранцам электронной визы

Коллегия МИД приняла решение о внесении изменений в «Административный регламент по приему обращений и документов для выдачи виз желающим посетить Азербайджанскую Республику иностранцам и лицам без гражданства».

Согласно регламенту, электронная услуга, которая предоставляется МИД, охватывает прием, рассмотрение обращений и документов для получения желающими посетить Азербайджанскую Республику иностранцами и лицами без гражданства виз (за исключением выдаваемой туристам электронной визы), предоставление ответа, а также в зависимости от результатов рассмотрения оформление или отказ от оформления визы.

В случае подачи ходатайств иностранцами и лицами без гражданства о выдаче визы не позднее чем через 15 дней после даты обращения, в случаях, установленных президентом Азербайджана, а также с целью поездки для неотложного лечения или в случае серьезной болезни либо смерти близкого родственника, проживающего в Азербайджане (по представлению документов, подтверждающих эти факты), они будут рассмотрены не позднее, чем в течение 2 рабочих дня.



За транзитные визы и разовые въездные визы оплачивается госпошлина 20 долларов США, за многоразовые визы - 350 долларов США. Способы оплаты: банк, почта, пластиковая карточка, интернет, электронные платежные системы.



До сих пор выдачей электронных виз занимался только МИД. В соответствии с изменениями Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки были включены в список других исполнителей этой электронной службы. В то же время, изменилось место представления электронной службы. Министерство иностранных дел отныне будет представлять электронную службу по электронному адресу eapplication.mfa.gov.az, а не по «evisa.mfa.gov.az» как было раньше.



Решение вступает в силу с 27 февраля.

АПА