В Азербайджане изменены правила написания названий госструктур и должностей

Утверждены правила написания высоких государственных должностей и структур Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, эти правила нашли отражение в Распоряжении об утверждении «Орфографических норм азербайджанского языка», подписанном 20 апреля премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым.

Как говорится в Постановлении, в названии высших государственных должностей (Президент Азербайджанской Республики, Премьер-министр Азербайджанской Республики, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики), в сложных названиях, содержащих слова министерство, комитет, объединение, общество, структура, академия, университет, техникум, театр, филармония, политическая партия, а также в исторических датах все слова (кроме вспомогательных слов - имени, по, при, с) пишутся с заглавной буквы:

Милли Меджлис Азербайджанской Республики, Кабинет Министров Азербайджанской Республики, Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики, Институт Языкознания имени Насими Национальной Академии Наук Азербайджана, Бакинский Международный Центр Мультикультурализма, Партия «Ени Азербайджан», Азербайджанская Государственная Филармония имени Муслима Магомаева, Азербайджанское Государственное Издательство, Исполнительная Власть Города Баку, Отдел Образования Агстафинского Района и т.д.

В сложных названиях типа министр Здравоохранения Азербайджанской Республики или министр Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики слово, обозначающее область (Здравоохранения) пишется с заглавной, а слово, обозначающее должность (министр), - со строчной буквы.

Тимур Рзаев, Э.Т.