В Азербайджане имамы получат материальную помощь

«Имамы получат материальную помощь более 400 манатов, наибы имамов – более 300 манатов, а мутавалли – 220-250 манатов».

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он заявил, что список религиозных деятелей, которым будет предоставляться материальная помощь, уже подготовлен: «Согласно списку, работающие в мечетях имамы, наибы имамов и мутавалли смогут получать платежи с банковских счетов.

Список религиозных деятелей в Баку и окрестностях, которые будут получать материальную помощь, уже готов, Нахчыванская Автономная Республика также предоставила список. На днях вышеуказанные суммы будут выплачены религиозным деятелям».

М.Гурбанлы отметил, что в список включены более 1000 религиозных деятелей: «А в Нахчыване материальную помощь получат около 200 религиозных деятелей».

АПА