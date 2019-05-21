В Азербайджане государством созданы все условия для раскрытия потенциала и реализации идей молодежи

Как уже сообщалось, 18 мая в Баку в университете АДА по инициативе Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики состоялась конференция на тему «Молодежные организации во имя Целей устойчивого развития».

Мероприятие было посвящено обсуждению той меры содействия, которые молодежные организации нашей страны могут оказать Азербайджану в поддержании и достижении Целей устойчивого развития ООН. И поскольку цели эти слишком разнообразны и всеобъемлющи, то возникает необходимость в пояснении, чем именно молодежь может содействовать в реализации глобальных задач ООН.

Цели в области устойчивого развития были приняты мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединенных Наций и официально вступили в силу 1 января 2016 года. В документе, срок действия которого рассчитан до 2030 года, предусмотрены 17 различных направлений развития мирового сообщества (со 169 различными пунктами), каждое из которых и называется целью. В течение оставшегося до 2030 года времени страны, присоединившиеся к Целям в области устойчивого развития, взяли на себя обязательства по искоренению нищеты во всех ее формах, борьбе с неравенством и решением проблем, связанных с изменением климата, и т.д. Если все цели объединить под общим началом, то полученное можно сформулировать и так: процветание жизни людей на Земле при одновременном обеспечении защиты планеты. Уникальность этих целей заключается в том, что они призывают все страны — бедные, богатые и со средним уровнем дохода — выполнять программы, нацеленные на реализацию стратегий, содействующих экономическому росту и направленных на удовлетворение ряда социальных потребностей их граждан, в том числе в области образования, здравоохранения, социальной защиты и обеспечения возможности трудоустройства. С учетом происходящего на планете изменения климата все эти меры должны претворяться в жизнь, чтобы обеспечить охрану окружающей среды. Естественно, любая проведенная на национальном уровне работа должна содействовать последующей деятельности и обзору на глобальном уровне.

Рассмотрим некоторые из указанных в документе направлений развития в отдельности. Номером первым в нем выделено «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах», что вполне закономерно, поскольку Цели ООН в области устойчивого развития — логическое продолжение раннего документа, принятого еще в 2000 году, который назывался «Цели развития тысячелетия». В нем основное внимание уделялось именно искоренению нищеты в мире. Так что вполне закономерно, что, реализовав поставленные ранее задачи, ООН ставит во втором документе во главу угла именно этот пункт. Проблему не удалось решить полностью. Так, несмотря на то, что с 2000 года показатель распространения нищеты в мире сократился вдвое, один из десяти человек в развивающихся странах находится за чертой бедности, ориентиром чего, согласно градации международных организаций, является доход в размере 1,90 доллара США в день.

В ООН считают, что нищета — это не просто нехватка доходов и ресурсов для обеспечения средств к существованию на устойчивой основе, а проявляется она, помимо голода и недоедания, еще и в ограниченном доступе к образованию и к другим основным социальным услугам, в социальной дискриминации и изоляции, а также в невозможности участия в принятии решений. Вот почему, сегодня поставлена задача к 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину. Планируется также сделать так, чтобы малоимущие и уязвимые части населения обладали равными правами на экономические ресурсы, а также имели доступ к базовым услугам, владению и распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование. Здесь же и меры по уменьшению их уязвимости перед вызванным изменением климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями и многое другое. А, скажем, восьмая цель документа, названная «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех» подразумевает уже меры несколько иного характера. Здесь приоритетом является создание качественных рабочих мест или достижение роста валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год (в наименее развитых странах).

Почему приоритеты развития мирового сообщества, нашедшие отражение в Целях развития ООН, связывают сегодня прежде всего с молодежью? В некотором роде ответ на этот вопрос дал в своем выступлении на прошедшей в университете АДА конференции заместитель премьер-министра, председатель Национального координационного совета Азербайджана по Устойчивому развитию Али Ахмедов. Выразив удовлетворение объединением усилий молодежных организаций с Целями устойчивого развития, являющимися одним из глобальных проектов, он отметил, что сегодня 45 процентов населения Азербайджана — лица до 30 лет. Участие нашей молодежи в реализации глобального проекта свидетельствует о том, что они вносят вклад в развитие Азербайджана. Стремительный прогресс, уверенное будущее Азербайджана обусловлены непосредственным участием нашей молодежи в этом процессе. Их активное участие в социально-экономическом прогрессе вносит дополнительный вклад в общее развитие. Как отметила на том же мероприятии депутат Милли Меджлиса Малахет Ибрагимгызы, более 30 процентов решений, принятых по Целям устойчивого развития, связано с молодежью.

И потому именно молодежь должна проявить активность в их выполнении. Но тому есть и другое объяснение. Дело в том, что именно молодые люди активнее других ищут ответы на самые разные вопросы и ставят под сомнение существующие механизмы принятия решений, предлагают более эффективные меры реагирования на вызовы современности. Именно молодежь имеет больше возможности действовать и призывать к действиям других, используя новые технологии, включая социальные сети. Они, молодые люди, лучше других осведомлены о многом и могут предложить инновационные пути решения проблем. И, наконец, имея знания о своих правах и обладая лидерскими качествами, молодые люди могут стать проводниками перемен в своих сообществах и странах. Но при этом молодежные организации и ассоциации нуждаются во всесторонней поддержке с тем, чтобы внести вклад в развитие гражданского общества и вовлечение в него представителей уязвимой молодежи. И если учесть, что в Азербайджане государством созданы все условия для раскрытия потенциала и реализации идей молодежи, которая является движущей силой нашего общества и принимает активное участие во всех сферах жизни страны, добивается значимых успехов в республике и на международной арене, то, следует полагать, именно молодые люди и станут хранителями богатого разнообразия, культурных различий, общечеловеческих ценностей и взаимопонимания в нашем обществе.

А завершить статью хотелось бы цитатой из выступления вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, сделанного в ходе прошедшего в Баку в начале мая V Всемирного форума по межкультурному диалогу. Во время второй пленарной сессии на тему «Молодежь во имя мира: формирование сил, противостоящих агрессивному экстремизму» она сказала следующее: «Сегодня численность молодежи в мире возросла. Идеи и прогресс могут изменить будущее всей планеты. Однако, к сожалению, около 617 миллионов молодых людей все еще лишены математических и литературных знаний. Это означает, что мы утрачиваем очень ценный потенциал. Именно молодежь является олицетворением прогресса. Каждое новое поколение является более прогрессивным, гуманным, чутким, толерантным и открыто мыслящим, чем предыдущее. Это — естественная эволюция истории. Давайте поможем молодежи направить свою энергию на решение глобальных проблем, давайте вместе поддержим ее».

Рауф НАСИРОВ