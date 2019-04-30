В Азербайджане этой весной посажено более миллиона деревьев - ФОТО

Весенняя кампания под лозунгом «Создай природу этой весной!», проводимая Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, завершилась.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, в рамках этой кампании озеленения, направленной на улучшение экологической обстановки в республике, при участии сотрудников министерства, местных органов исполнительной власти и представителей общественности в общей сложности было посажено свыше 863 тысяч деревьев.

Кроме того, свыше 305 тысяч саженцев были розданы для посадки гражданам, школам, детсадам и т.д.

Отметим, что саженцы были выращены ОАО «Азерйашландшафт» и Департаментом развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов. С самого начала весенняя кампания была встречена общественностью с большим интересом, а общественные организации, частные компании и представители гражданского общества продемонстрировали свою активность.

Минэкологии выражает глубокую благодарность всем за активное участие в кампании по посадке деревьев и вклад в улучшение природы Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.