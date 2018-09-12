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В Азербайджане душевно больного выдали за сотрудника Дорожной полиции – ВИДЕО

Сегодня в 18:20 ~ 1 минута на чтение 399
В Азербайджане душевно больного выдали за сотрудника Дорожной полиции – ВИДЕО

На трассе Газах-Шамкир умственно отсталый местный житель стал объектом жестокой шутки со стороны односельчан.

Как сообщает 1news.az, его одели в форму, отдаленно напоминающую форму сотрудника Дорожной полиции, и сделали героем ролика. В нем мужчина представляется Джафаром Гурбан оглу Гусейновым, требует документы у водителя, а затем и деньги.

Ролик является очевидной инсценировкой, в которой участвует умственно отсталый мужчина, этаким плодом больного воображения. Не понятно только, сделано ли это ради сомнительной шутки или умышленно, с целью бросить тень на Дорожную полицию.

С просьбой прокомментировать этот ролик 1news.az обратился к заместителю начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковнику полиции Орхану Мансурзаде.

Он однозначно подтвердил, что запечатленный на видеокадрах человек не одет в униформу сотрудника Дорожной полиции и таковым не является.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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