В Азербайджане девушка бросилась с моста – ФОТО – ВИДЕО

Близ села Дялимамедли Геранбойского района Азербайджана совершена попытка суицида.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, жительница села Агамалиоглу, 21-летняя Севиндж Кязимова, бросилась с автомобильного моста, расположенного на дороге Баку-Газах.

К счастью, девушка осталась жива – со сломанной ногой и ушибами ее доставили в больницу, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что девушка решилась на попытку суицида из-за внутрисемейного конфликта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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