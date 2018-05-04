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В Азербайджане девушка бросилась с моста – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:42 ~ 1 минута на чтение 443
В Азербайджане девушка бросилась с моста – ФОТО – ВИДЕО

Близ села Дялимамедли Геранбойского района Азербайджана совершена попытка суицида.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, жительница села Агамалиоглу, 21-летняя Севиндж Кязимова, бросилась с автомобильного моста, расположенного на дороге Баку-Газах.

К счастью, девушка осталась жива – со сломанной ногой и ушибами ее доставили в больницу, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что девушка решилась на попытку суицида из-за внутрисемейного конфликта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО - АПА

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