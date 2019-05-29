В Азербайджане будут ускорены реформы в сфере энергетики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об ускорении реформ в энергетическом секторе страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в целях ускорения институциональных реформ в сфере энергетики, усовершенствования деятельности в данной сфере на основе международного опыта, привлечения частных, в том числе зарубежных инвестиций для развития данного сектора и формирования конкурентной среды:

1. Министерству энергетики, принимая во внимание международный опыт, поручено:

1.1.Определив основные приоритеты и цели развития энергического сектора, в течение 12 месяцев подготовить и представить главе государства проект «Стратегии долгосрочного развития энергетического сектора Азербайджана»;

1.2.Представить Президенту Азербайджана в течение 3 месяцев предложения, связанные с поэтапным переходом на модель либерального рынка в энергетическом секторе, основывающегося на конкуренцию;

1.3.В целях повышения эффективности электроэнергетической системы страны, согласовав с Министерством экономики и Государственным комитетом по вопросам имущества, представить главе государства в течение 6 месяцев предложения о привлечении частных инвестиций в данную сферу;

1.4.В течение 4 месяцев подготовить и представить главе государства предложения о мерах по поощрению использования возобновляемых источников энергии, создания благоприятной инвестиционной среды в этой сфере, а также поддержке частной предпринимательской деятельности;

1.5.В целях повышения эффективности систем газоснабжения и отопления, обеспечения надежного удовлетворения потребностей потребителей представить Президенту Азербайджана в течение 6 месяцев предложений по поводу проведения реформ в указанных сферах;

1.6.В целях обеспечения исполнения поручений, вытекающих из настоящего распоряжения представить Кабмину Азербайджана предложений по решению вопросов финансового обеспечения в связи с привлечением известных международных консалтинговых компаний.

2. Кабинету министров Азербайджана поручено:

2.1.На основе предложения Министерства энергетики;

2.1.1.Подготовить и представить Президенту Азербайджана в течение 12 месяцев проекты законов «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии», «О регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг», а также новые проекты законов «Об энергетике» и «О газоснабжении»;

2.1.2.В целях обеспечения реализации поручений, вытекающих из настоящего распоряжения решить вопросы финансового обеспечения в связи с привлечением известных международных консалтинговых компаний;

2.2.Решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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