В Азербайджане будет усовершенствовано управление по борьбе с финансированием терроризма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по усовершенствованию управления в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:

1.Министерству налогов Азербайджанской Республики в целях обеспечения функционирования Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики в составе данного министерства подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

2.При подготовке проектов нормативно-правовых актов, предусмотренных в части 1 настоящего Распоряжения:

2.1.обеспечить соблюдение международных стандартов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и обязательств, вытекающих из международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика;

2.2.проинформировать международные организации, участниками которых являются соответствующие структуры Азербайджанской Республики в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, о мерах, принимаемых в целях усовершенствования управления в данной сфере».

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