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В Азербайджане будет создано «Правительственное облако»

Сегодня в 09:40 ~ 1 минута на чтение 261
В Азербайджане будет создано «Правительственное облако»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил концепцию «Правительственное облако» (G-Cloud).

Глава государства подписал соответствующий Указ о создании G-Cloud и об оказании услуг «облаком», сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно Указу, «Правительственное облако» будет создано на базе инфраструктуры Дата-центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МТСВТ).

Оператором G-Cloud назначено МТСВТ, которому поручено организовать хранение в Дата-центре государственных информационных систем и резервов госорганов, юридических лиц, находящихся в госсобственности, а также юридических лиц с контрольным пакетом акций, принадлежащих государству, бюджетных организаций, юридических лиц публичного права и обеспечить использование ими «Правительственного облака».

Специальной службе государственной охраны поручено обеспечить госорганы необходимыми телекоммуникационными каналами для их подключения к «Правительственному облаку».

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев на основе предложений МТСВТ подготовить и представить Президенту страны План поэтапного перехода государственных информационных систем и резервов в «Правительственное облако», а также осуществить меры для выделения необходимых средств из госбюджета в текущем и последующем годах.

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