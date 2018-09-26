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В Азербайджане будет создан национальный парк

26 Сентября, 2018 в 23:50 ~ 1 минута на чтение 290
В Азербайджане будет создан национальный парк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Гызылагаджского национального парка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения расширения сети особо охраняемых природных территорий, сохранения биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и развития экотуризма постановляю:

1.Выделить из земель, относящихся к Малому Гызылагаджскому государственному природному заповеднику, 10390,89 гектара из земель государственного резервного фонда, расположенных на административной территории Нефтчалинского района, 309,11 гектара и создать на базе Гызылагаджского государственного природного заповедника (88360,0 гектара) на площади 99060,0 гектара, указанной в прилагаемом к настоящему Распоряжению плане землеустройства, Гызылагаджский национальный парк Азербайджанской Республики.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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