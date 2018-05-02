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В Азербайджане будет подготовлен законопроект «О средних общеобразовательных заведениях»

Сегодня в 12:50 ~ 1 минута на чтение 253
В Азербайджане будет подготовлен законопроект «О средних общеобразовательных заведениях»

Парламентский комитет по науке и образованию приступает к разработке нового законопроекта «О средних общеобразовательных заведениях».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил на сегодняшнем заседании комитета его председатель Иса Габиббейли.

По его словам, на следующем заседании будут определены состав и задачи рабочей группы, которая станет разрабатывать законопроект.

«Мы хотим, чтобы в составе этой группы были представители Министерства образования, Управления образования города Баку, директор одной из частных школ», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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