В Азербайджане будет отмечен 90-летний юбилей Государственного театра юного зрителя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о 90-летии Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В ноябре 2018 года исполняется 90 лет создания Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

Азербайджанский государственный театр юного зрителя, играющий своими прогрессивными идейными сценическими произведениями важную роль в формировании художественно-эстетического вкуса молодого поколения и привитии ему высоких нравственно-духовных ценностей, занимает достойное место в истории азербайджанского театра. Долгие годы выдающиеся деятели культуры и искусства страны поддерживали тесные творческие связи с этим Театром. Обладающий богатым опытом Государственный театр юного зрителя благодаря успешной деятельности завоевал большую симпатию любителей искусства, своими выступлениями на международных фестивалях активно участвует в пропаганде культурных достижений современного Азербайджана.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 90-й годовщины создания Азербайджанского государственного театра юного зрителя, внесшего вклад в развитие театрального искусства в стране, постановляю:

1.Министерству культуры Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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