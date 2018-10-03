1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане браконьер расстрелял двух егерей

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 511
В Азербайджане браконьер расстрелял двух егерей

В Национальном парке Гызылагадж произошло вооруженное нападение на егерей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на территорию парка ночью 1 октября незаконно проник вооруженный браконьер.

Два егеря – Ариф Джафаров и Бейюккиши Гарашев – попытались задержать браконьера, но он открыл по ним огонь из ружья и ранил обоих. Егеря были доставлены в больницу.

По горячим следам сотрудники полиции задержали нападавшего – жителя села Кечякли Масаллинского района Ильгара Самедова, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

511

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net