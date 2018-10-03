В Азербайджане браконьер расстрелял двух егерей

В Национальном парке Гызылагадж произошло вооруженное нападение на егерей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на территорию парка ночью 1 октября незаконно проник вооруженный браконьер.

Два егеря – Ариф Джафаров и Бейюккиши Гарашев – попытались задержать браконьера, но он открыл по ним огонь из ружья и ранил обоих. Егеря были доставлены в больницу.

По горячим следам сотрудники полиции задержали нападавшего – жителя села Кечякли Масаллинского района Ильгара Самедова, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.