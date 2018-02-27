В Азербайджане без вести пропал мужчина - ФОТО

В Ширванском районе Азербайджана без вести пропал житель города Ширван Ровшан Владимирович Ибрагимов (1978 года рождения).

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, родственники мужчины обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что Р.Ибрагимов 23 февраля вечером ушел из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по поиску мужчины.

Полиция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ровшана Ибрагимова, позвонить в МВД по телефону «102» или обратиться в отдел полиции Ширванского района, расположенный по адресу: город Ширван, улица Ф.Исмайлова, 1. Телефон: 5-14-50.

Тимур Рзаев, Э.Т.