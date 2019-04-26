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В Азербайджане арестован еще один мейханщик, пропагандировавший наркотики - ФОТО

Сегодня в 15:45 ~ 1 минута на чтение 521
В Азербайджане арестован еще один мейханщик, пропагандировавший наркотики - ФОТО

Сотрудники отдела полиции Тертерского района Азербайджана задержали жителя села Саров, 25-летнего Илькина Гусейнли, который вызывал справедливое недовольство жителей района исполнением песен, в которых  пропагандировал употребление наркотиков.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, собранные по факту материалы были направлены в Тертерский районный суд для дачи правовой оценки.

Решением суда И.Гусейнли был признан виновным и приговорен к административному аресту на 20 суток.

Отметим, что недавно за пропаганду наркотиков были арестованы исполнитель мейханы Вугар Абдуллаев и рэпер Айдын Гусейнов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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