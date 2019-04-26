В Азербайджане арестован еще один мейханщик, пропагандировавший наркотики - ФОТО

Сотрудники отдела полиции Тертерского района Азербайджана задержали жителя села Саров, 25-летнего Илькина Гусейнли, который вызывал справедливое недовольство жителей района исполнением песен, в которых пропагандировал употребление наркотиков.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, собранные по факту материалы были направлены в Тертерский районный суд для дачи правовой оценки.
Решением суда И.Гусейнли был признан виновным и приговорен к административному аресту на 20 суток.
Отметим, что недавно за пропаганду наркотиков были арестованы исполнитель мейханы Вугар Абдуллаев и рэпер Айдын Гусейнов.
Тимур Рзаев, Э.Т.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
Задержан исполнитель скандальной мейханы «Казбек» - ФОТО - ВИДЕО
Вынесен приговор исполнителю скандальной мейханы «Казбек» - ФОТО – ВИДЕО
Арестован рэпер Ruzigar, пропагандировавший наркотики - ФОТО