В Азербайджане 8 тысяч арабов заразились СПИДом? – ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Арабский блогер Али Атхаб подготовил предвзятый репортаж о жизни арабских туристов, посещающих Азербайджан.

В своем репортаже он однобоко осветил арабских туристов как любителей сомнительных ночных клубов и аморальных развлечений, постоянно наслаждающихся обществом проституток.

Более того, блогер заявил, что 8 тысяч арабов заразились в Азербайджане СПИДом.

Комментируя эти данные, руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде заявил 1news.az, что репортаж, подобный снятому арабским блогером, можно сделать в любой стране.

«Во всех странах можно увидеть молодежь, отдыхающую в ночных клубах. Он обнародовал цифры неизвестного происхождения, высосанные из пальца, данные, не опирающиеся на факты. Азербайджан открыто и активно пропагандирует свои туристические возможности в арабском мире, ведет маркетинговую работу. Это вызывает определенное противодействие, появляются голословные утверждения, направленные против азербайджанского туризма. Этот блогер заявил лишь то, на что хватило его уровня», - подчеркнул К.Гулузаде.

Комментируя данные блогера, заместитель руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафайя Ахмедова, в свою очередь, заявила 1news.az, что они недостоверны.

«В Азербайджане СПИДом больны 5937 человек. Из них всего 30% - женщины. И называть всех зараженных любителями ночной жизни неверно – большинство заражений в Азербайджане происходит инъекционным, а не половым путем.

Скажу больше. До сих пор ни один арабский турист не обращался в медицинские учреждения Азербайджана по этому поводу. Ни гражданин Азербайджана не заражал арабов, ни граждане арабских стран не заражали граждан Азербайджана СПИДом. Распространенная блогером информация – клевета», - подчеркнула С.Ахмедова.

В свою очередь, директор Центра по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения АР Эсмира Алмамедова заявила 1news.az, что в течение последних двух лет ни один иностранец не обращался в Центр с подобным диагнозом.

«В центры добровольного обследования тоже не поступало обращений, одновременно ни у одного араба не обнаружили СПИД. Информация о 8 тысячах инфицированных лжива, это просто бред».

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров заявил 1news.az, что репортаж арабского блогера предвзятый.

«Предоставленная в нем информация о 8 тысячах зараженных СПИДом арабских туристах в Азербайджане лжива. Истинная цель этого репортажа – очернить азербайджанский туризм, пресечь рост потока иностранных туристов в нашу страну.

Ведь Азербайджан является конкурентом многих стран в борьбе за арабских туристов. Может быть, это видео снято по заказу одной из стран-конкурентов. Что же касается ночных клубов, ночных развлечений – они есть во всех странах мира. Мы, в свою очередь, будем бороться против подобных очернительных кампаний», - подчеркнул Н.Багиров.

Тимур Рзаев