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В Азербайджане 19-летняя мать сбежала из дома вместе с младенцем – ФОТО

Сегодня в 15:20 ~ 1 минута на чтение 1510
В Азербайджане 19-летняя мать сбежала из дома вместе с младенцем – ФОТО

В Зардабском районе 19-летняя женщина с трехмесячным младенцем сбежала из дома.

Проживающая с семьей на животноводческой ферме неподалеку от жилого массива «32 гектара» Айназ Гаджиева около 4-5 часов утра 20 сентября сбежала из дома с трехмесячным младенцем на руках, сообщает Report.az.

Близкие А.Гаджиевой связались с родственниками, проживающими в других районах, но безрезультатно. Семья обратилась в Зардабский районный отдел полиции.

Отметим, что в сентябре прошлого года А.Гаджиева вышла замуж и переехала из Хачмазского района в Зардаб.

Просьба к тем, кто видел А.Гаджиеву, позвонить по телефонам: 050 861-74-93, 055-739-61-02 или обратиться в Зардабский РОП.

А.А.

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