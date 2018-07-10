В Азербайджан возвращается аномальная жара

В предстоящие дни на территории Абшерона, а также в районах Азербайджана вновь ожидается значительное повышение температуры воздуха.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, 11 и 12 июля в Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха достигнет +35 - +40 градусов.

В связи с аномальной жарой Гидрометцентр не рекомендует долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, в особенности в период с 11.00 до 17.00, а также советует оберегаться любыми возможными средствами.

В районах Азербайджана с 11 по 13 июля также будет чрезвычайно жарко.

Самая высокая температура воздуха ожидается в Нахчыване и Центрально-Аранской зоне, где будет +41 - +43 градуса. В большинстве районов максимальная температура составит +35 - +40 градусов, в горной местности - +28 - +33 градуса.

Елена Остапенко, Э.Т.