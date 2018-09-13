В Австралии нашли самый крупный золотой самородок в мире

Бурильщик Генри Доул добыл в шахте Beta Hunt в Западной Австралии самый крупный золотой самородок, сообщает Daily Mail.

Он весит 88,9 килограмма и, предположительно, содержит 63,5 килограмма драгоценного металла. Чтобы поднять самородок, стоимость которого оценивается в два миллиона долларов, потребовались усилия трех мужчин.

При этом вскоре после обнаружения первого самородка Доул нашел второй, вес которого — около 60 килограммов.

Мужчина, занимающийся бурением более 16 лет, заявил, что никогда прежде не видел ничего подобного.

Находка Доула превосходит весивший около 70 килограммов самородок «Желанный Незнакомец», который до сих пор считался самым большим из сохранившихся.

Известно также о золотом самородке «Плита Холтермана» весом более 90 килограммов, найденном в 1872 году в Австралии. Однако он был пущен на переплавку.

РИА Новости