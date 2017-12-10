1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Астане открылся Музей Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня в 21:17 меньше минуты на чтение 97
В Астане открылся Музей Гейдара Алиева - ФОТО

В Астане, в посольстве Азербайджана в Казахстане, состоялось открытие Музея Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия ознакомились в музее с выставкой фотоснимков и документов, отражающих различные периоды содержательной жизни и многогранной деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Выставленные в Музее фотографии и экспонаты отражают уникальную личность общенационального лидера Гейдара Алиева, его место и роль в мировой политике, исключительные заслуги перед тюркским миром, историческую миссию спасителя Азербайджана.

AЗЕРТАДЖ

97

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net