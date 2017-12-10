В Астане открылся Музей Гейдара Алиева - ФОТО

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В Астане, в посольстве Азербайджана в Казахстане, состоялось открытие Музея Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия ознакомились в музее с выставкой фотоснимков и документов, отражающих различные периоды содержательной жизни и многогранной деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Выставленные в Музее фотографии и экспонаты отражают уникальную личность общенационального лидера Гейдара Алиева, его место и роль в мировой политике, исключительные заслуги перед тюркским миром, историческую миссию спасителя Азербайджана.

AЗЕРТАДЖ