В Астане обсудили вопросы расширения прав и возможностей женщин Афганистана

В рамках серии симпозиумов по афганским женщинам, организованных в 2013-2018 гг. в Вашингтоне, Осло и Кабуле, в Астане состоялась региональная конференция «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане».

Как сообщили 1news.az в посольстве Казахстана в Баку, Азербайджан на конференции представлял министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

На мероприятии госсекретарь Казахстана Гюльшара Абдыкаликова зачитала приветственное слово президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в котором, в частности, подчеркивается актуальность повестки конференции и особая роль женщин в современном мире.

На рабочих сессиях участники мероприятия обсудили вопросы устойчивого экономического роста через расширение возможностей афганских женщин, развитие их деловой активности через региональное сотрудничество, роль образования и новых знаний для расширения возможностей женщин в Афганистане и др.

По итогам конференции была принята «Астанинская декларация о расширении прав и возможностей женщин в Афганистане», в которой закреплены инициативы, обсужденные на мероприятии и направленные на стабилизацию ситуации и инвестирование в социальное и экономическое развитие Афганистана.

Также было принято решение правительства Казахстана о выделении в течение 2019-2020 гг. дополнительных стипендий для афганских женщин на сумму 50 млн долларов США.

Рустам Азимов, Г.Р.