В армянской армии процветает беспредел - ВИДЕО

Беспредел в мифологизированной армянской армии получил неимоверное распространение.

Как передает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, ситуация в армянской армии дошла до того, что находящийся годами в розыске преступник затесался среди военнослужащих.

Интересный случай произошел с военнослужащим, который служил в одной из воинских частей, находящейся в оккупированном армянами азербайджанском селе Мадагиз. Находясь в отпуске, он был арестован полицией, которая выяснила, что его давно объявили в розыск, а он все это время преспокойно служил в армии.

Как пишет армянская пресса, военнослужащий Рафаэль Барсамян был арестован в Ереване. В ходе разбирательства выяснилось, что Барсамян находился в розыске за совершенное им еще до призыва в армию преступление.

Факт того, что в армянской армии служат преступники, отнюдь не вызывает удивления. Ведь преступный по своей сути характер политического режима Армении всем хорошо известен, поэтому и то, что происходит в оккупационной армии, вполне закономерно.

И произошедший накануне расстрел армянским военнослужащим своего сослуживца тоже наглядно демонстрирует ситуацию в армянской армии.

Подобные новости в средствах массовой информации давно стали обыденным явлением. Согласно сообщению армянских СМИ, число небоевых потерь в армянской армии за 11 месяцев составило 59 человек, и это - общеизвестная цифра, нетрудно представить, каков этот показатель на самом деле.

Матери армянских солдат, зная о реальном положении дел в армии, совершенно справедливо не хотят, чтобы их дети шли служить. Армянское общество прекрасно осознает и понимает, что армянская армия очень слаба в сравнении с Азербайджанской армией и не в состоянии вести войну.