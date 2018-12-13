В Армении заявили о начале новой политической борьбы

Республиканская партия начинает второй этап политической борьбы, заявил в интервью Aysor.am вице-спикер Национального Собрания, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«За эти семь месяцев Никол и его команда сделали больше ошибок, чем Республиканская партия на 20 лет», - сказал Шармазанов, сообщают армянские СМИ.

«Мы укрепляли безопасность, а они устраивают веселье, зрелища», - отметил он.

Эдуард Шармазанов утверждает, что решение о выдвижении Сержа Саргсяна премьер-министром было правильным.

«Но этого не осознали, не восприняли, мы не смогли правильно представить, это технический вопрос, однако из интересов государства вытекало, чтобы после Апрельской войны и террора «Сасна црер» верховным главнокомандующим был человек, который прекрасно владеет карабахским конфликтом», - отметил Эдуард Шармазанов.

А.А.