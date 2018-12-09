В Армении завершились выборы в парламент - ОБНОВЛЕНО

В Армении завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в 20:00 закрылись все избирательные участки, начинается подсчет голосов.

В 21:00 Центральная избирательная комиссия опубликует окончательные данные по явке, которая на протяжении всего дня была довольно низкой.

1news.az

17:29

На выборах в Национальное Собрание Армении по данным на 17:00 проголосовали 1 025 002 избирателей или 39,54% от общего электората, сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян.



Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, по данным ЦИК, число граждан Армении, имеющих право на участие в голосовании, составляет 2 592 479 человек.



"В четырех избирательных округах в Ереване проголосовало: на первом – 39,1% избирателей (78 382избирателей), на втором – 39,25% (83 835), на третьем – 37,15% (83 661) и на четвертом – 36,84% (77 445)", - сказал Смбатян журналистам.



По данным ЦИК, в Араратской области проголосовало 40,26% избирателей (89 198), в Армавирской – 34,99% (82 002), Арагацотнской области – 43,13% (50 750), Гегаркуникской – 42,39% (81 030), в Лорийской – 40,02% (95 016), Котайкской – 39,67% (95 745), Ширакской – 36,99% (85 002), Вайоцдзорской и Сюникской – 46,46% (75 147) и Тавушской – 44,4% (48 292).

1news.az

14:30

По положению на 14:00, на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении проголосовало 636 055 граждан или 24.53% от общего числа зарегистрированных избирателей.

В Ереване проголосовали 23,53% избирателей (199 971), в Гюмри — 18,22% (22 671), в Ванадзоре — 24,21% (23 326).

Отметим, что сегодняшняя явка избирателей почти на 9% ниже в сравнении с очередными парламентскими выборами, прошедшими 2 апреля 2017 года. Тогда на 14.00 она составила 33,46% (865 884 избирателя). Согласно данным Полиции Армении, на сегодняшних выборах избирательным правом могут воспользоваться 2 573 779 граждан.



1news.az