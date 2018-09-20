В Армении запретили телефонные разговоры по «важным вопросам»: «Может быть, за ними следят»

После прослушки телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и начальником Специальной следственной службы ряд чиновников республиканского уровня, мэры городов и руководители других ведомств начали угрожать и предупреждать своих подчиненных не вести телефонные разговоры по важным вопросам, воздержаться даже от переписки в Facebook, поскольку «может быть, за ними следят», пишет газета «Жаманак».

Несколько подобных случаев зафиксировано со стороны представителей городских властей Ванадзора.

«То есть, должностные лица угрожают своим подчиненным прослушкой, пытаясь предотвратить тем самым возможный саботаж против себя и вообще распространение сомнительной информации», - пишет издание.

С.А., Э.Т.