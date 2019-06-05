В Армении задержан бывший замкомандующего внутренними войсками

В Армении в рамках дела «1 марта» задержан бывший заместитель командующего внутренними войсками, начальник штаба Гегам Петросян.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«В рамках уголовного расследования событий, произошедших в Ереване в период с 1 по 2 марта 2008 года 4 июня 2019 года был задержан заместитель командующего внутренними войсками, начальник штаба Гегам Петросян», передают СМИ со ссылкой на пресс-службу специальной следственной службы (ССС).

Он подозревается в совершении преступления при помощи огнестрельного оружия, в частности, в умышленном убийстве Закара Ованнисяна.

В 2008 году оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном проводила многодневные митинги, выступая против итогов президентских выборов.

Долгосрочные акции протеста переросли 1-2 марта в столкновения, в результате которых погибли 10 человек, ранения получили 230.

В июле 2018 года были начаты допросы ключевых фигур по делу «1 марта 2008 года», в том числе второго президента Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна, бывшего начальника генштаба ВС и экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника генштаба ВС, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

А.С., Э.Т.