В Армении за год возросло число находящихся на учете лиц с психическими проблемами

По данным за 2017 год, в Армении число лиц с психическими проблемами, находящихся на учете, составило порядка 52 тыс. человек, что на 3% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил начальник управления политики медицинской помощи Министерства здравоохранения Армении Давид Мелик-Нубарян на пресс-конференции 10 октября, сообщает news.am.

По его словам, из 52 тыс. человек 1500 составляют лица в возрасте до 17 лет, что несколько ниже показателей за 2016 год.

Со своей стороны главный специалист Управления по предотвращению пыток и жестокого обращения при офисе омбудсмена Лаура Гаспарян указала на проблему перенаселенности в учреждениях психиатрической помощи закрытого типа.

Причиной этого, по ее словам, является отсутствие санитарных нормативов касательно того, сколько квадратных метров положено на одного пациента.

А.А.