В Армении возобновили дело против племянника экс-президента Саргсяна

Генеральная прокуратура Армении приняла решение о возобновлении дела по статье «покушение на убийство», подозреваемым по которому проходит племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна – Айк Саргсян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 1 апреля 2017 года.

В ереванскую больницу с огнестрельным ранением был доставлен мужчина. «После этого в полицию явился Артур Гевондян. Он передал полицейским пистолет SIG Sauer, сообщив, что нашел его и по неосторожности ранил госпитализированного. С учетом примирения сторон и отсутствия жалобы уголовное дело тогда было прекращено», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.

Однако, как заявили в ведомстве, 29 июня нынешнего года пострадавший сообщил, что ранение ему нанес не Гевондян, а Айк Саргсян у себя дома, в комнате телохранителей. «Пострадавший заявил, что Саргсян, находясь под воздействием наркотиков, выстрелил ему в живот», - отмечается в сообщении.

Учитывая новые обстоятельства, прокурор ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш поручил возобновить производство по статье «покушение на убийство», заявили в генпрокуратуре.

По данным армянских онлайн СМИ, в доме брата экс-президента работает Служба национальной безопасности Армении.

А.А.