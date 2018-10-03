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В Армении возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего

Сегодня в 19:10 ~ 1 минута на чтение 136
В Армении возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего

1 октября 2018 года, в районе 10:50, солдат срочной службы, рядовой Геворг Суренович Ароян в арсенале воинской части нанес себе огнестрельное ранение в области груди.

Он был перевезен в военный госпиталь, где в 15:05 была констатирована биологическая смерть.

Первым гарнизонным следственным отделом СК Армении возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего по части 1 статьи 110 (доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности) Уголовного кодекса РА.

Ведется предварительное следствие, назначены экспертизы.

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