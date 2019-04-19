В Армении вновь подняли тему русскоязычных передач на ТВ

«В регионах Армении сложилась опасная ситуация для армянского языка, более 90% программ некоторых региональных телекомпаний транслируется на русском языке».

Об этом на заседании национального собрания Армении в ходе представления отчета «О деятельности национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год» заявил председатель структуры Тигран Акопян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Акопян отметил, что согласно закону «О телевидении и радио» 55% телевизионных программ должны быть отечественного производства, однако почти все областные телекомпании не соблюдают это положение, и это притом, что формулировка «отечественное производство» предполагает не только передачи собственного производства, но и любой контент, переведенный на армянский язык.

«Если крупные телекомпании в какой-то мере соблюдают этот закон, то в случае с областными ситуация, не побоюсь этого слова, просто плачевная», – сказал Акопян.

В Армении транслируется порядка 2000 телевизионных программ разного характера, основная часть которых – на русском языке, также отметил он и подчеркнул, что в Армении вещают американский телеканал CNN, российские - «Россия», «Первый канал», «Россия Культура».

«То есть, из 27 телекомпаний, действующих в рамках нашего общественного мультиплекса, как минимум 4 транслируются на иностранных языках… Кроме того, в отношении этих иностранных компаний нельзя применить санкции, предусмотренные нашим законодательством, в случае допущения каких-либо нарушений с их стороны», - заявил Акопян.

Он заметил, что довольно сложно представить, как штрафовать и привлекать к ответственности государственный телеканал «Россия» в случае нарушения им армянского законодательства.

«Здесь есть и проявление недобросовестной конкуренции. Ни для кого из нас не секрет, что они могут в ходе своих ток-шоу транслировать призывы расистского, религиозного и другого характера, где присутствует зачастую и дискриминация», – заявил глава национальной комиссии по телевидению и радио.

А.С., Э.Т.