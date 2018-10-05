В  Армении собираются повысить налоги

Министр финансов Республики Армения Атом Джанджугазян накануне заявил, что «не считает проект бюджета на следующий год идеальным».

«Есть возможность для сбора дополнительных налогов», — сказал чиновник, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Как подчеркнул Джанджугазян, «есть множество других хороших программ, которые не нашли отражения в бюджете, поскольку нет возможностей и гарантий того, что в случае включения данных программ не будут накоплены дополнительные долги».

Министр также отметил, что в проекте бюджета на 2019 год поправки, касающиеся увеличения налогов, еще не заложены, поскольку до сих пор находятся на стадии обсуждения.

Как армяне встретят подобную новость, предполагать пока преждевременно: в условиях противостояния Национального собрания и правительства совершенно не факт, что депутаты поддержат повышение налогов, отмечают СМИ. С другой стороны, напряжение нагнетает стихийный митинг под стенами парламента. Сегодня парламент все еще обнесен ограждениями, а местные жители при попытке с ними поговорить о политике опасливо косятся в сторону полицейских.

На данный момент госдолг Армении составляет 7 млрд 360 млн долларов, из которых 6,844 млрд — долг правительства. Это 50,4% ВВП. 84-86% долга — в иностранной валюте. И вряд ли население положительно оценит попытку оплатить его из собственного кармана, тем более что кошельки горожан отнюдь не трещат по швам. Средняя зарплата у молодежи составляет 60 тысяч драм — примерно 120 долларов США.

В партиях, которые сейчас составляют ядро оппозиции, уже заявили, что если произойдет повышение налогов, то горожане скорее всего вновь выйдут на улицу. Вот только уже против кабинета, который был собран новым лидером Армении Николом Пашиняном.

С.А.