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Кандидатура Никола Пашиняна выдвинута в премьеры Армении - ОБНОВЛЕНО

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Кандидатура Никола Пашиняна выдвинута в премьеры Армении - ОБНОВЛЕНО

Представитель оппозиционной фракции «Елк» Арарат Мирзоян выдвинул кандидатуру лидера фракции Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

«Мы предлагаем кандидатуру Никола Пашиняна на должность председателя правительства Армении», — сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.

Спикер парламента Ара Баблоян заявил, что это беспрецедентное явление.

«Парламентское большинство кандидатуру не представило, обсуждает кандидата от меньшинства», — сказал Баблоян, призвав к сдержанности при обсуждении вопроса.

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция «Елк» («Выход»).

Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от «Елк» поддержали две другие фракции парламента — блок «Царукян» и «Дашнакцтюн». Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера необходимы голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграмя Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции. В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА.

2018/05/01

10:20

Национальное собрание (парламент) Армении изберет во вторник нового премьер-министра страны. Обсуждение вопроса состоится на специальном заседании законодательного органа.

Единственный кандидат – выдвинутый оппозиционной фракцией «Елк» (Исход) депутат Никол Пашинян, который с 13 апреля руководит массовыми акциями протеста по всей республике,- сообщает «РИА Новости».

Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требуют назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от «Елк» поддержали две другие фракции парламента – блок «Царукян» и «Дашнакцтюн». Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Для избрания премьера требуется 53 голоса. Следовательно, Пашиняну требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграмя Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА. После этого, на митинге своих сторонников на площади Республики будет отпразднована победа народа.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

А.А.

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