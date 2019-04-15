В Армении прогнозируют «новый сезон революционного террора»

Экс-председатель постоянной комиссии национального собрания Армении по внешним связям, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян полагает, что вскоре ожидается «новый сезон революционного террора».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в частности, на своей странице в соцсети Facebook он написал:

«Проанализировав происходящие за последние недели в стране события, делаю один конкретный прогноз – в ближайшем будущем мы станем очевидцами нового сезона революционного террора, поскольку:

– власти неадекватно воспринимают критику;

– власти обеспокоены своим ежемесячно падающим рейтингом;

– власти не в состоянии выполнить свои обещания;

– власти не в силах даже сохранить страну в том состоянии, в котором получили ее;

– власти не могут надлежащим образом «лелеять» канонизированный в свое время образ Никола Пашиняна;

– власти, помимо ставшей уже традицией Республиканской партии Армении, начали концентрировать внимание также на парламентской оппозиции;

– очевиден процесс брожения внутри властей.

Администрация премьера вряд ли осознает, что преследованиями на политической почве не только не сможет остановить продолжительный спад рейтинга, но ускорит этот процесс.

Посему в ближайшем будущем можем ожидать и следить не только за новым сезоном сериала «Игра престолов», но также и за триллером «Никол – новый диктатор Европы».

А.С., Э.Т.