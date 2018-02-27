В Армении поймали серийного отравителя таксистов

В Армении арестован "отравитель таксистов" — мужчина, который угощал водителей кофе с подмешанными в него психотропными веществами, а затем грабил их.

Правоохранители взялись за дело после жалобы 43-летнего жителя Котайкской области, занимающегося частным пассажирским извозом на своем автомобиле. Пострадавший сообщил, что где-то в полвторого ночи 15 февраля в Ереване к нему в машину сел пассажир и заказал поездку в Гегаркуникскую область.

В пути пассажир угостил водителя кофе, после чего самочувствие последнего ухудшилось — он уснул. Незнакомец сам сел за руль, доехал до Канакерского кладбища и остановил машину.

В это время водитель пришел в себя, но был очень слаб: воспользовавшись этим, пассажир, угрожая, отобрал у него деньги и два мобильных телефона.

Сообщалось об еще одном подобном случае — тогда жертвой стал 44-летний таксист.

Восемнадцатого февраля к нему в машину сели двое и попросили отвезти их в ту же Гегаркуникскую область. Дальше сценарий повторился — кофе и последовавшая за ним потеря сознания. Придя в себя, мужчина обнаружил пропажу денег и смартфона.

По всей вероятности, оба таксиста пострадали от действий одного и того же человека.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его — сейчас он под арестом. На допросе обвиняемый сознался и рассказал, что подсыпал таксистам психотропный препарат.

По данным правоохранителей, от его действий могли пострадать и другие таксисты. Следствие по делу продолжается.

РИА Новости