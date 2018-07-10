В Армении полиция применила силу против противников Гарегина II

Полиция Армении с силой вывела протестующих с территории канцелярии Первопрестольного святого Эчмиадзина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, полицейские утром 10 июля вывели активистов движения «Новая Армения, новый патриарх», держа их за руки и за ноги, с территории канцелярии. После этого они вынесли из здания палатки и остальные принадлежности демонстрантов.

Полицейские сначала попросили митингующих покинуть здание, после чего перешли к принудительным действиям.

Напомним, что после смены власти в Армении начались акции против католикоса всех армян с требованием его отставки. К движению в рамках «Новая Армения, новый патриарх» присоединился и иеромонах Корюн. Протестующие проводят акции протеста в канцелярии с 6 июля.

Ранее в Ереване прошли митинги и шествия с требованием отставки католикоса Гарегина II. В митингах принимали участие и бывшие священнослужители.

Эту тему затронул и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что церковь отделена от государства, а глава правительства и само государство не должны вмешиваться в дела церкви.

С. А., Э.Т.