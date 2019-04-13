В Армении перекрыли железную дорогу и напали на старосту, к месту стянут наряд полиции - ФОТО

Жители села Зартонк Армавирской области Армении перекрыли участок железной дороги Ереван-Гюмри и требуют отставки старосты села Паруйра Саргсяна.

Как сообщают армянские СМИ, в селе ситуация остается напряженной, на место прибыло большое количество полицейских.

Группа сельчан сегодня с утра напала на бухгалтера сельской школы Зартонк, а потом и на дом старосты села, разбили служебную и личную машины старосты.

Во время стычки один из участников выстрелил в воздух из охотничьего ружья. По предварительной версии, стрелявшим был 27-летний внук главы администрации села Зартонк Нарек Мелконян.

Есть подвергнутые приводу, несколько человек с травмами были доставлены в больницу.

Это не первая акция протеста, сельчане требовали отставки Саргсяна еще в марте 2019 года.

А.А.