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В Армении не поддержали позицию радикалов по Карабаху

Сегодня в 19:10 ~ 1 минута на чтение 945
В Армении не поддержали позицию радикалов по Карабаху

Партия «Сасна црер» не попала в парламент из-за позиции по карабахскому вопросу.

Об этом на встрече с журналистами 12 декабря заявил кандидат в депутаты от партии «Сасна црер», политолог Степан Григорян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, партия «Сасна црер» - единственная политическая сила, которая в период предвыборной агитации пропагандировала принципы, отличные от Мадридских.

«Учитывая, что новообразованная партия «Сасна црер» не могла успеть вступить в противоречия по другим вопросам, единственным объяснением является то, что есть силы, которые упорно не хотели видеть ее в парламенте именно из-за позиции по карабахскому вопросу, то есть из-за идеи объединения Карабаха  (имеется в виду марионеточный режим созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, - А.А.)  и Армении», - отметил Григорян, указав, что все остальные политические силы, так или иначе, говорили о необходимости освобождения территорий.

Напомним, что радикалы «Сасна црер» набрали 1,82% голосов армянских избирателей.

20% территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов –до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А., И.А.

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