В Армении не исключают возможности закупки американского оружия

«Армения еще не получала конкретных предложений от США по закупке оружия».

Об этом сказал глава армянского оборонного ведомства Давид Тоноян, отвечая на вопрос о возможности закупки американского оружия, о чем говорил во время визита в Ереван советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Да заявление Болтона было, но ничего конкретного сейчас нет. Мы изучаем рынок в плане качества и цены. Если они такие, что можно приобрести, то почему нет», - сказал он в интервью армянским СМИ, сообщает 1news.az.

По словам Тонояна, достигнуты договоренности о поставках различного российского вооружения до конца года и в следующем году.

«Подробнее не могу сказать: когда будут поставки, тогда сообщу», - сказал министр.

Отвечая на вопрос о перевооружении российской авиабазы в Армении на многоцелевые истребители Су-30СМ, министр сказал, что военная база будет модернизирована в течение времени и соответствующие решения будут приняты по видам и количеству вооружения.

Ранее Тоноян сказал, что Армения уже частично оплатила контракт на поставку российских истребителей Су-30. Ереван и дальше продолжит закупки российских вооружений.

А.С., Э.Т.