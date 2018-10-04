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В Армении назначены 3 новых министра

Сегодня в 23:11 ~ 1 минута на чтение 239
В Армении назначены 3 новых министра

Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Феликса Цолакяна главой МЧС.

Отметим, что ранее этот пост занимал Грачья Ростомян.

Также, согласно указу А.Саргсяна министром  энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении назначен Гарегин Баграмян.

А новым министром транспорта, связи и информационных технологий Армении стал Акоп Аршакян.

«Да, я получил подобное предложение. Я его принял», - сказал он.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян уволил министров от АРФ Дашнакцутюн и   партии «Процветающая Армения», которые  проголосовали за внесение поправок к закону «О регламенте Национального собрания».

Позднее был  уволены также губернаторы от указанных партий.

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