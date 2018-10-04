В Армении назначены 3 новых министра

Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Феликса Цолакяна главой МЧС.
Отметим, что ранее этот пост занимал Грачья Ростомян.
Также, согласно указу А.Саргсяна министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении назначен Гарегин Баграмян.
А новым министром транспорта, связи и информационных технологий Армении стал Акоп Аршакян.
«Да, я получил подобное предложение. Я его принял», - сказал он.
Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян уволил министров от АРФ Дашнакцутюн и партии «Процветающая Армения», которые проголосовали за внесение поправок к закону «О регламенте Национального собрания».
Позднее был уволены также губернаторы от указанных партий.
News.am