В Армении назначены 3 новых министра

Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Феликса Цолакяна главой МЧС.

Отметим, что ранее этот пост занимал Грачья Ростомян.

Также, согласно указу А.Саргсяна министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении назначен Гарегин Баграмян.

А новым министром транспорта, связи и информационных технологий Армении стал Акоп Аршакян.

«Да, я получил подобное предложение. Я его принял», - сказал он.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян уволил министров от АРФ Дашнакцутюн и партии «Процветающая Армения», которые проголосовали за внесение поправок к закону «О регламенте Национального собрания».

Позднее был уволены также губернаторы от указанных партий.

News.am